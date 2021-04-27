Anadolu Efes son çeyrekte fırsat tepti! Real Madrid seriyi 2-1’e getirdi…

EuroLeague play-off temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e 80-76 mağlup oldu ve seride durum 2-1'e geldi. Maçın başından sonuna kadar temsilcimizin üstünlüğüyle geçen maçta Lacivert Beyazlılar büyük fırsat tepti. Real, son periyodun son 5 dakikasında 19- 2’lik seri yakaladı.

SALON: Wizink Center

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Fernando Rocha, Anne Panther

REAL MADRİD: Carroll 7, Abalde 11, Garuba 10, Tyus 10, Causeur 9, Fernandez 3, Llull 20, Thompkins 8, Taylor 2, Laprovittola, Vukcevic, Alocen

ANADOLU EFES: Micic 29, Larkin 6, Simon 3, Moerman, Sertaç Şanlı 7, Beaubois 18, Singleton 4, Dunston 9, Pleiss, Anderson

1’İNCİ ÇEYREK: 15-15

İLK YARI: 28-38

3’ÜNCÜ ÇEYREK: 48-58

Turkish Airlines Euroleague son 8 eşleşmesi 3üncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid’e konuk oldu. Maçın ilk çeyreği 15-15 eşitlikle sonuçlandı. 2’nci periyotta maça ağırlığını koymaya başlayan Efes, ilk yarıyı 38-28 önde kapattı. 3’üncü çeyrekte iki takım da hücumda etkili performans sergilerken, karar çeyreğine Anadolu Efes, 58-48 önde girdi. Mücadelenin bitimine 5 dakika kala 74-61 öne geçen Anadolu Efes, bu dakikanın ardından sadece 2 sayı buldu ve rakibine 80-76 mağlup oldu.

Bu skorun ardından Anadolu Efes, seride ilk mağlubiyetini aldı. 4’üncü maç öncesi seride 2-1 önde olan Efes, perşembe günü oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde adını son 4 takım arasına yazdıracak.