Anadolu Efes-UNICS Kazan: 71-68
Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi UNICS Kazan'ı 71-68 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Euroleague 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi UNICS Kazan’ı konuk etti. Lacivert-beyazlı ekip, son periyottaki etkili oyunuyla karşılaşmadan 71-68’lik skorla galip ayrıldı ve bu sezon ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı.
HAVA ATIŞI DEMET ÖZDEMİR’DEN
Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 8’inci yılında başarılı oyuncu Demet Özdemir’in elinden havalandı. Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi olan başarılı oyuncu Demet Özdemir, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti.
- Salon: Sinan Erdem
- Hakemler: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Marcin KowalskiPolonya)
- Anadolu Efes: Larkin 8, Pleiss 12, Beaubois 14, Bryant 14, Moerman 10, Erten Gazi 5, Dunston 4, Singleton 2, Petrusev 2, Tolga Geçim
- UNICS Kazan: Canaan 16, Lorenzo Brown 16, Hezonja 13, Jekiri 8, Brantley 4, John Brown 5, Uzinskii 3, Spissu 3, Mayo, Vorontsevich
- 1. Periyot: 18-22
- Devre: 32-37
- 3. Periyot: 47-51