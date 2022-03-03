SPOR
Abone Ol

Anadolu Efes ve Fenerbahçe’den ortak tepki

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan Euroleague karşılaşması öncesinde iki takımın basketbolcuları ile maçın hakemleri üzerinde 'Savaşı durdurun' yazılı kağıtlar açtı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Anadolu Efes ve Fenerbahçe’den ortak tepki

Euroelague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide ‘Savaşa hayır’ denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına tepki göstermek için iki takımın basketbolcuları ile mücadelenin hakemleri Juan Carlos Garcia, Fernando Rocha ve Saulius Racys bir araya gelerek üzerinde ‘Stop The War’ yani ‘Savaşı durdurun’ yazılı kağıtları göstererek savaşın sona ermesini istediler.

Formula 1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti İlginizi Çekebilir Formula 1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti