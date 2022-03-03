Anadolu Efes ve Fenerbahçe’den ortak tepki

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan Euroleague karşılaşması öncesinde iki takımın basketbolcuları ile maçın hakemleri üzerinde 'Savaşı durdurun' yazılı kağıtlar açtı.

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Euroelague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide ‘Savaşa hayır’ denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına tepki göstermek için iki takımın basketbolcuları ile mücadelenin hakemleri Juan Carlos Garcia, Fernando Rocha ve Saulius Racys bir araya gelerek üzerinde ‘Stop The War’ yani ‘Savaşı durdurun’ yazılı kağıtları göstererek savaşın sona ermesini istediler.