Anadolu Efes yarı finalde Galatasaray’ın rakibi oldu

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı sahasında 15 sayı farkla yenerek ING Basketbol Süper Ligi Play-Off'unda yarı finale yükseldi.

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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 3. maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Pınar Karşıyaka’yı 83-68 mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirdi ve yarı finalde Galatasaray Nef’in rakibi oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil

ANADOLU EFES: Micic 18, Beaubois 8, Bryant 13, Moerman 6, Pleiss 13, Larkin 18, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer 5, Egemen Güven, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu 2

PINAR KARŞIYAKA: Tyus 6, Taylor 12, Roll 17, Colson 13, M’Baye 15, Mahir Ağva 5, Can Korkmaz, Berkan Durmaz, Murat Göktaş, Ali Efe Barış

1’İNCİ PERİYOT: 28-18

İLK YARI: 45-42

3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-59

İKİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU TEK BAYRAKTA BÜTÜNLEŞTİ

Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende Anadolu Efes’in ikinci EuroLeague şampiyonluğu için hazırlanan bayrak, Sinan Erdem Spor Salonu’na asıldı. Geçtiğimiz sezon kazanılan ilk EuroLeague şampiyonluğu bayrağının yerine asılan yeni bayrak, üst üste gelen iki tarihi başarıyı da kapsayan özel bir tasarımla hazırlandı. Böylece Anadolu Efes’in, hem 2020-2021 hem de 2021-2022 sezonlarındaki EuroLeague şampiyonlukları tek bayrakta bütünleşti. Bayrak için yapılan törenin yanı sıra EuroLeague şampiyonluk kupası da taraftarlarla buluştu.