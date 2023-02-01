Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas karşısında zorlanmadı
Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı rahat bir skorla yenmeyi başardı.
Euroleague 22. haftasında Anadolu Efes, Litvanya’nın Zalgiris takımını 80-70 mağlup etti. Anadolu Efes, bu sonuçla 11 galibiyetine ulaşırken Zalgiris Kaunas 10’uncu mağlubiyetini yaşadı.
- Salon: Sinan Erdem
- Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Adar Peer (İsrail)
- Anadolu Efes: Beaubois 9, Bryant 6, M’Baye 4, Dunston 12, Micic 11, Clyburn 19, Larkin 10, Pleiss, Zicic 9
- Zalgiris Kaunas: Hayes 6, Smits 5, Brazdeikis 25, Dimsa 7, Ulanovas 15, Giedraitis, Lekavicius 8, Birutis, Lukosiunas, Polonara 2, Butkevicius 2
- 1. Periyot: 16-16
- Devre: 38-28
- 3. Periyot: 55-49
(AA)