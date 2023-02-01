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Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas karşısında zorlanmadı

Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı rahat bir skorla yenmeyi başardı.

Yayınlanma: 22:47 - 01 Şubat 2023 Güncellenme:
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Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas karşısında zorlanmadı

Euroleague 22. haftasında Anadolu Efes, Litvanya’nın Zalgiris takımını 80-70 mağlup etti. Anadolu Efes, bu sonuçla 11 galibiyetine ulaşırken Zalgiris Kaunas 10’uncu mağlubiyetini yaşadı.

  • Salon: Sinan Erdem
  • Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Adar Peer (İsrail)
  • Anadolu Efes: Beaubois 9, Bryant 6, M’Baye 4, Dunston 12, Micic 11, Clyburn 19, Larkin 10, Pleiss, Zicic 9
  • Zalgiris Kaunas: Hayes 6, Smits 5, Brazdeikis 25, Dimsa 7, Ulanovas 15, Giedraitis, Lekavicius 8, Birutis, Lukosiunas, Polonara 2, Butkevicius 2
  • 1. Periyot: 16-16
  • Devre: 38-28
  • 3. Periyot: 55-49

(AA)

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Anadolu Efes İspanya İsrail Litvanya Slovenya
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