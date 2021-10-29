Anadolu Efes, Zalgiris’i farklı geçti

Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Zalgiris Kaunas'ı farklı mağlup ederek, Euroleague'de 2. galibiyetini aldı.

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Euroleague’in 7’nci haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas konuk etti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibini 94-60’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla Anadolu Efes’ten Tibor Pleiss oldu.

Anadolu Efes, böylece Euroleague’deki ikinci galibiyetini alırken, Zalgiris Kaunas’ın yedinci maçında da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Daniel Ierrezuelo, Milivoje Jovcic,Elias Koromilas

ANADOLU EFES: Micic 11, Simon 11, Beaubois 3, Pleiss 17, Moerman 8, Bryant 10, Petrusev 14, Larkin 8, Tuncer 6, Singleton 6, Erten Gazi, Buğrahan Tolga Geçim

ZALGİRİS KAUNAS: Giffey 2, Lekavicius 14, Kalnietis 2, Cavanaugh 9, Nebo 8, Jankunas 9, Ulanovas, Milaknis 14, Blazevic 2, Lukosiunas, Strelnieks

1’İNCİ PERİYOT: 24-17

DEVRE: 44-29

3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-46