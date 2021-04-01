Anadolu Efes zirve inadını sürdürdü

Euroleague’in 33. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Buesas Arena’da oynanan ve uzatmaya giden mücadeleyi Efes 111-101’lik skorla kazanmayı başardı. 22. galibiyete ulaşan Anadolu Efes, play-off’ta ev sahibi avantajını garantilemiş oldu.

Yarın (Cuma) oynanacak olan Fenerbahçe-Barcelona maçında sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini yenmesi halinde Euroleague’in son haftasında Anadolu Efes, Milano’yu yenip; Barcelona’nın da Bayern Münih’e kaybetmesini bekleyecek.

İki gün önce bir diğer İspanyol ekibi Real Madrid’i 25 sayı farkla mağlup eden Efes, 2. periyodun başında 15 sayı farkla öne geçtiği mücadelede rakibinin skora ortak olmasını engelleyemedi.

Maçın bitimine 8 saniye kala 3 sayı farkla önde olan temsilcimiz, rakibine faul yapmayınca Luca Vildoza’nın 3 sayılık isabeti geldi. Karşılaşma bu atışla 92-92 uzatma periyoduna gitti.

Uzatmaya Larkin’in 4 sayısıyla başlayan Efes, farkı 10 sayıya çıkararak karşılaşmanın sonunu rahat bir şekilde tamamladı.

1. PERİYOT: 19-22

2. PERİYOT: 22-24

3. PERİYOT: 22-19

4. PERİYOT: 29-27

UZATMA: 9-19