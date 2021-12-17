Anadolu Efes deplasmanda kazandı! Shane Larkin galibiyete taşıdı
Deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Anadolu Efes, rakibini mağlup ederek Euroleague'deki 8. galibiyetini aldı.
Euroleague’in 16. haftasında Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Lacivert-beyazlılar mücadeleden 92-78 galip ayrılarak 8. galibiyetini elde etti.
Anadolu Efes’te Shane Larkin, 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Salon: Menora Mivtachim Arena
Hakemler: Benjamin Jimenez, Milan Nedovic, Saulius Racys
Maccabi Tel Aviv: Keenan Evans 12, Ante Zizic 23, Derrick Williams 5, Scottie Wilbekin 10, Kameron Taylor 2, James Nunnally 14, John DiBartolomeo 5, Angelo Caloiaro 3, Jalen Reynolds 4, Roman Sorkin, Jake Cohen
Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos
Anadolu Efes: Adrien Moerman 10, Vasilije Micic 4, Tibor Pleiss 15, Rodrigue Beaubois 6, James Anderson, Shane Larkin 26, Krunoslav Simon 10, Bryant Dunston 7, Chris Singleton 2, Elijah Bryant 10, Filip Petrusev 2, Buğrahan Tuncer
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 27-20 (Maccabi Tel Aviv lehine)
Devre: 47-50 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 63-70 (Anadolu Efes lehine)