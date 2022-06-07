Anadolu Efes’i yenen Fenerbahçe Beko, final serisinde öne geçti

Sahasında oynadığı maçta Anadolu Efes'i yenen Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde öne geçti.

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Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Anadolu Efes’i sahasında 85-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 17 sayıyla mücadele ederken, Anadolu Efes’te Rodrigue Beaubois kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Final serisinde 2’nci karşılaşma, 9 Haziran Perşembe günü saat 20.30’da Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

İLK YARI BERABERE SONA ERDİ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmaya savunmada etkili başlayan Fenerbahçe Beko, çaldığı toplar sonucunda yakaladığı hızlı hücumlarla skoru periyodun bitimine 8:26 kala 5-0’a getirdi ve Anadolu Efes’e molayı aldırdı. Periyodun kalan bölümünde hücumda Buğrahan ve Erten ile dış atış isabetleri bulan Anadolu Efes, karşılaşmanın ilk periyodunu 20-18 önde kapattı.

İkinci periyoda De Colo’nun hücumdaki liderliğinde bulduğu 6 sayıyla başlayan sarı-lacivetli ekip, ilk yarının bitimine 7:43 kala skoru 24-20’ye getirdi. Periyodun kalan bölümünde Bryant ve Larkin’in hücumda devreye girmesiyle Efes farkı eritti ve ilk yarı 37-37’lik eşitlikle sona erdi.

SON PERİYODA FENERBAHÇE ÖNDE GİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına Henry’nin skorer oyunuyla başlayan Fenerbahçe, farkı 6’ya çıkardı ve Ergin Ataman’a periyodun bitimine 7:04 kala molayı aldırdı: 45-39. Periyodun ilerleyen dakikalarında Booker’ın üst üste üç sayı isabetleriyle farkı daha da açan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 2 dakika kala Guduric’in turnike basketiyle karşılaşmada ilk defa farkı çift hanelere çıkardı: 59-49. Kalan bölümde Anadolu Efes, Beaubois ile etkili olsa da son periyoda Fenerbahçe, 59-53 önde girdi.

Son periyoda hücumda daha iyi başlayan ev sahibi ekip, Melih’in sayılarıyla etkili oldu. Karşılaşmanın bitimine 5:33 kala Metecan’ın turnike basketiyle sarı-lacivertli ekip, farkı 11’e kadar çıkardı: 72-61. Periyodun kalan bölümünde de rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 85-76 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Can Mavisu

FENERBAHÇE BEKO: Henry 9, De Colo 13, Biberovic 7, Vesely 17, Booker 11, Şehmus Hazer 5, Guduric 9, Ahmet Düverioğlu 2, Metecan Birsen 7, Melih Mahmutoğlu 5, İsmet Akpınar

ANADOLU EFES: Larkin 8, Buğrahan Tuncer 9, Bryant 13, Singleton 6, Pleiss 9, Erten Gazi 5, Dunston 6, Beaubois 20, Yiğitcan Saybir

1’İNCİ PERİYOT: 18-20

İLK YARI: 37-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-53