Anadolu Efes’in Euroleague Final Four’daki rakibi Olympiakos!

Euroleague'de Monaco'yu ağırlayan Yunan ekibi Olympiakos, 94-88'lik galibiyetle seride durumu 3-2 yaparak Final Four'da Anadolu Efes'in rakibi oldu. Yunan taraftarların maçın bitimine saniyeler kala sahaya inmesi geceye damga vurdu.

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Euroleague’de Final Four’a kalan temsilcimiz Anadolu Efes’in rakibi Olympiakos oldu. Yunanistan’ın güçlü ekibi, Monaco’yu 94-88 mağlup ettikten sonra seriyi 3-2 kazanarak Efes’le eşleşti.

Final Four’un diğer ayağında ise iki İspanyol ekibi Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak. Final-Four maçları 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek.

OLYMPIAKOS TARAFTARI SAHAYA İNDİ

Olympiakos-Monaco maçının son saniyelerinde bitiş düdüğü henüz çalmamışken Yunan taraftarlar sahaya indi.