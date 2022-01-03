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Anadolu Efes’in Euroleague maçı ertelendi

Euroleague'de Anadolu Efes ile FC Bayern Münih arasında oynanacak olan maç, kovid nedeni ile ertelendi.

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Anadolu Efes’in Euroleague maçı ertelendi

Euroleague’in 19. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan, Anadolu Efes-FC Bayern Münih karşılaşması, lacivert-beyazlı takımda çıkan Covid-19 vakaları nedeni ile ertelendi.

Anadolu Efes Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Turkish Airlines Euroleague’in 19. haftasında 7.1.2022 tarihinde oynanması planlanan Anadolu Efes-FC Bayern Münih karşılaşması, takımımızda tespit edilen Covid-19 vakaları neticesinde maç kadrosunda yer alabilecek en az 8 sporcu bulunamaması sebebiyle Euroleague tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat Euroleague tarafından daha sonra belirlenecektir” denildi.

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