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Anadolu Efes’in Euroleague Play-Off turundaki rakibi belli oldu

EuroLeague'de Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi İtalyan ekibi Olimpia Milano oldu.

Yayınlanma: 21:57 - 13 Nisan 2022 Güncellenme:
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Anadolu Efes’in Euroleague Play-Off turundaki rakibi belli oldu

Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes’in Play-Off’taki rakibi belli oldu. 23. hafta erteleme maçında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'in Fenerbahçe Beko'yu 85-76 yenmesinin ardından Anadolu Efes Euroleague'de normal sezonu altıncı sırada tamamladı ve play-off'ta ligi üçüncü sırada bitiren AX Armani Exchange Milan ile eşleşti.

Euroleague'in ilk yarısında iki ekip arasında Milano'da oynanan karşılaşmayı Efes 71-75, ikinci yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise 77-83 kaybetmişti.

Kazanılmış üç maç üzerinden oynanacak olan AX Armani Exchange Milan – Anadolu Efes play-off eşleşmesinin programı şöyle:

  • 1.maç | AX Armani Exchange Milan – Anadolu Efes (19 Nisan Salı – TSİ 20:00)
  • 2.maç | AX Armani Exchange Milan – Anadolu Efes (21 Nisan Perşembe – TSİ 21:30)
  • 3.maç | Anadolu Efes – AX Armani Exchange Milan (26 Nisan Salı)
    4.maç (gerekirse) | Anadolu Efes – AX Armani Exchange Milan (28 Nisan Perşembe)
  • 5.maç (gerekirse) | AX Armani Exchange Milan – Anadolu Efes
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