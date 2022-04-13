Anadolu Efes’in Euroleague Play-Off turundaki rakibi belli oldu

EuroLeague'de Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi İtalyan ekibi Olimpia Milano oldu.

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Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes’in Play-Off’taki rakibi belli oldu. 23. hafta erteleme maçında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'in Fenerbahçe Beko'yu 85-76 yenmesinin ardından Anadolu Efes Euroleague'de normal sezonu altıncı sırada tamamladı ve play-off'ta ligi üçüncü sırada bitiren AX Armani Exchange Milan ile eşleşti.

Euroleague'in ilk yarısında iki ekip arasında Milano'da oynanan karşılaşmayı Efes 71-75, ikinci yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise 77-83 kaybetmişti.

Kazanılmış üç maç üzerinden oynanacak olan AX Armani Exchange Milan – Anadolu Efes play-off eşleşmesinin programı şöyle:

1.maç | AX Armani Exchange Milan – Anadolu Efes (19 Nisan Salı – TSİ 20:00)

2.maç | AX Armani Exchange Milan – Anadolu Efes (21 Nisan Perşembe – TSİ 21:30)

3.maç | Anadolu Efes – AX Armani Exchange Milan (26 Nisan Salı)

4.maç (gerekirse) | Anadolu Efes – AX Armani Exchange Milan (28 Nisan Perşembe)

4.maç (gerekirse) | Anadolu Efes – AX Armani Exchange Milan (28 Nisan Perşembe) 5.maç (gerekirse) | AX Armani Exchange Milan – Anadolu Efes