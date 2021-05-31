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Anadolu Efes’in ikinci Avrupa Kupası

Anadolu Efes tarihinde ilk kez Euroleague’de şampiyon oldu. Lacivert-beyazlılar daha önce 1996 yılında da Koraç Kupası’nı kazanmıştı.

Güncellenme: 00:03, 31/05/2021
Spor HaberleriBasketbol
Anadolu Efes’in ikinci Avrupa Kupası

Euroleague'de İspanyol takımı Barcelona'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, bu kupayı tarihinde ilk kez kazandı. Bu lacivert-beyazlıların ikinci Avrupa kupası oldu. O zamanki adıyla Efes Pilsen Spor Kulübü, 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanarak Avrupa’da Kupa sevinci yaşayan ilk Türk Takımı olmuştu.

Efes, İtalyan ekibi Stefanel Milano'yu 76-68 ve 70-77'lik skorlar ile saf dışı bırakmış ve Koraç Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Anadolu Efes, 2019 yılında da Euroleague finalinde CSKA Moskova’ya kaybederek ikinci olmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:00:00,