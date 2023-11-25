Anadolu Efes’te Derek Willis en az 1,5 ay yok
Partizan maçında sağ el parmağı kırılan Anadolu Efes oyuncusu Derek Willis, ameliyat oldu. Oyuncunun tedavisi 6-8 hafta sürecek.
Anadolu Efes’in Euroleague’de Sırbistan’ın Partizan ekibiyle dün yaptığı maçta sakatlanan ABD’li oyuncu Derek Willis, ameliyat edildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Partizan maçında yaşadığı sakatlığın ardından gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ el 4. parmağında kırık saptanan Derek Willis’ın, Prof. Dr. Arel Gereli tarafından ameliyat edildiği bildirildi.
Anadolu Efes Doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyatı başarılı geçen Willis’in 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.