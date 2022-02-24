Anadolu Efes’ten Maccabi Tel Aviv’e farklı tarife!

Euroleague’in 27. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 109-77 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve bu sezonki 13. galibiyetini elde etti.

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Anadolu Efes, Euroleague'in 27. haftasında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk dakikadan üstünlüğü alan Efes ilk periyodu 21-10 tamamlarken, devreye de 45-31 önde girdi. Rakibine karşı iyi oyununu ikinci devrede de sürdüren lacivert-beyazlılar, parkeden 109-77’lik skorla galip ayrıldı. Efes böylece bu sezonki 13. galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 13. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmada en skorer oyuncu Anadolu Efes'te 20 sayı ile oynayan Vasilije Micic oldu. Maccabi'de ise Scottie Wilbekin ile Ante Zizic 17’şer sayı ile katkıda bulundu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Perez Angel, Petek Saso, Koromilas Elias

Anadolu Efes: Shane Larkin 16, Rodrigue Beabois 13, Chris Singleton 5, Elijah Bryant 8, Erten Gazi x, Adrien Moerman 17, Tibor Pleiss 7, Vasilije Micic 20, James Anderson 11, Filip Petrusev 2, Bryant Dunston 8, Krunoslav Simon 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Maccabi Tel Aviv: Scottie Wilbekin 17, Angelo Caloiaro 2, Derrick Williams 6, Jalen Reynolds 6, John Dibartolomeo 10, Khyri Thomas 5, Oz Blayzer 3, Jake Cohen, James Nunnally 7, Ante Zizic 17, Iftah Ziv 4

Başantrenör: Avi Even

1. Periyot: 21-10 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 45-31 (Anadolu Efes lehine)

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