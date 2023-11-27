Anadolu Efes’ten Manisa BŞB’ye fark
Hafta içi Euroleague'de Partizan'ı yenen moralli Anadolu Efes, Manisa BŞB'yi 20 sayı farkla yenip ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 99-79 yendi.
Anadolu Efes bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinem Tetik Akbayrak, Polat Parlak
Anadolu Efes: Thompson 11, Erten Gazi 12, Clyburn 11, Jones 4, Ercan Osmani 11, Beaubois 13, Erkan Yılmaz 12, Burak Can Yıldızlı 10, Hollatz 7, Emre Melih Tunca 4, Salih Altuntaş 4
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Duval 15, Cruz 15, Ayberk Olmaz 6, Anderson 12, Terry 12, Dorukhan Ergindeniz 6, Ege Arar 6, Luther 7, Berkay Sinirlioğlu
1. Periyot: 25-22
Devre: 51-40
3 Periyot: 76-56 (AA)