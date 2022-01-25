Anadolu Efes’ten sert düşüş

Geçen yılın Euroleague ve Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon rakiplerine o korkuyu hissetiremiyor!

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Türk basketbolunun lokomotiflerinden Anadolu Efes, geçen sezon tarihinin ilk Euroleague şampiyonluğunu kazanırken ING Süper Lig'de de adeta rakipsizdi. Mavi-beyazlılar, normal sezonu 30 maçta 1 yenilgi ile kapatırken play-off'ta da 8'de 8 yaparak mutlu sona ulaşmıştı. Efes'i yenen tek takım Afyon Belediyesi'ydi.

Ergin Ataman'ın takımı, Euroleague'de normal sezonu 22 galibiyet 12 yenilgi ile kapattıktan sonra kupayı kaldırmıştı. Bu sezon görüntü farklı. Euroleague'deki galibiyet-mağlubiyet sayısı 10-10. Süper Lig'de pandemi nedeniyle yarım kalan 2019-2020'de 2, 2020-2021'de ise 1 yenilgi alan mavi-beyazlılar, bu sezon 17 maçta 4 kez kaybetti.