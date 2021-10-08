Anadolu Efes, CSKA Moskova’ya direnemedi
Son şampiyon Anadolu Efes, Euroleague'e kötü başladı! Temsilcimiz, Real Madrid'in ardından CSKA Moskova'ya da yenildi: 100-96.
Euroleague’in 2. haftasında Anadolu Efes, CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda kapalı gişe oynanan mücadeleyi temsilcimiz 100-96’lık skorla kaybetti.
Son periyot dışında rakibine hiç üstünlük sağlayamayan Efes, Micic’in 30 sayısına sadece Larkin’den 12 sayılık katkı gelince rakibine karşı direnemedi. Yıldız isim saha içerisinden ancak 13’te 2 isabet bulundu.
Anadolu Efes gelecek hafta içerisinde iki maça çıkacak. Çift maç haftasını deplasmanda geçirecek Efes, Salı günü Asvel ile Cuma günü de Olimpia Milano ile karşılaşacak.
1. PERİYOT: 21-26
2. PERİYOT: 25-25
3. PERİYOT: 22-28
4. PERİYOT: 28-21