Andreas Pistiolis: Daha işimiz bitmedi

Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, Anadolu Efes maçının ardından yaptığı açıklamada henüz işlerinin bitmediğini belirterek "Konsantrasyonumuzu yüksekte tutup savaşmaya devam etmeliyiz" dedi.

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Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Finali ilk maçında Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda rakip seyirci önünde oynanan maçı takımımız 105-70 farklı skorla kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Maç sonrasında Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, “Henüz 1-0 öne geçtik. Daha işimiz bitmedi. Kapasitemizi gösterdik ve ciddiyeti elden bırakmadık. Konsantrasyonumuzu yüksekte tutup savaşmaya devam etmeliyiz. Play-Off serisi oynuyoruz. Önümüzdeki iki maç bakacağız ve iyi sonuçlar almaya çalışacağız.” diye konuştu.

Melo Trimble ise, “Henüz yolun başındayız. Bu bir Play-Off serisi. Güzel bir galibiyet oldu. Pazar günü oynayacağımız maça odaklanmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Kaptan Göksenin Köksal ise, “Daha yolun başındayız. Buradaki taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Efes Avrupa'nın en iyi takımı. Bunun bilincinde maça çıktık, kazanmaya çıktık. Biz Galatasarayız! Kiminle oynadığımız çok önemli değil. Kolay olmayacak dedik. Seri üçte bitiyor. Şu anda saha avantajını aldık. İnşallah bu şekilde savunma yapıp hücumda da yüzdeli oynarız ve ikinci maçı kazanırız. Devreye 9 sayı ile önde girdik. Ondan sonra ciddi yüzdeyle oynadık ve Anadolu Efes'i maçtan kopardık. Böyle oynamamız lazım. Euroleague şampiyonu olmaları Türk basketbolu için bir gurur. Bu yüzden geri adım atacak değiliz. Finale çıkmak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.