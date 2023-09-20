Antalya Toroslar ilk maçtan avantajı kaptı
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'nde Antalya Toroslar Basketbol, Sportiva Azoris Hotels takımını 17 sayı farkla yenerek rövanşa büyük avantajla çıkma şansı yakaladı.
Antalya Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında, Portekiz’in Sportiva Azoris Hotels takımını 66-49 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 28 Eylül Perşembe günü Portekiz’de oynanacak.
Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı oyuncular, galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı.
Salon: Antalya
Hakemler: Jan Baloun (Çekya), Nir Meirson (İsrail) Nikolaos Tziopanos (Yunanistan)
Antalya Toroslar Basketbol: Niray Aral, Bone 20, Gunesh Karaoğlan 8, Gonca Karataş 2, Arzu Özdemir, Özge Kavurmacıoğlu 12, Delic 4, Henderson 20, Helin Boybeyi
Sportiva Azoris Hotels: Tamutyte 4, Monique Soares Pereira 6, Vargas 7, Carvalheira 12, Serranho 2, Ferreira, Warren 13, Mariana Pereira, Carregosa 5
1. Periyot: 21-7
Devre: 27-24
3. Periyot: 45-34