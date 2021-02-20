Avrupa Şampiyonası için 13 sayılık fark yetecek

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Türkiye, İsveç'i konuk edecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak müsabaka NTV'den canlı olarak yayınlanacak. Pandemi nedeniyle fanus sistemiyle oynanan elemelerde aynı salonda saat 20.00'de ise Hırvatistan ile Hollanda karşı karşıya gelecek.

YENİLGİ VEDA DEMEK

Türkiye, 5. maçlar öncesinde 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle averajla son sırada. İlk maçta 87-80 mağlup olduğu İsveç'i 13 sayı farkla yenmek 12 Dev Adam'ın turnuva vizesi almasına yetecek. Türkiye, İsveç'e yenilirse gruptan çıkma şansını yitirecek. Ay-Yıldızlıların parkeye Larkin, Melih, Şehmus, Alperen ve Sertaç ilk beşiyle çıkması bekleniyor.

OLASI SENARYOLAR

Milliler, İsveç'i 13 sayı farkla yenerse diğer sonuçlara bakmadan turnuva vizesi alacak.

Ay-Yıldızlılara gruptan çıkmak için üst üste İsveç ve Hırvatistan galibiyetleri de yetecek.

İsveç'i 12 sayı farkla yenersek son maçlardaki skorları bekleyeceğiz.

Ay-Yıldızlılar 8 sayı farkla galip gelir, Hollanda da Hırvatistan'ı yenerse gruptan çıkacağız.

Türkiye, İsveç'i 8 sayı farkla yenip son maçta Hırvatistan'a yenilirse son maçta Hollanda'nın İsveç'i mağlup etmesini bekleyecek.