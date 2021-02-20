Avrupa Şampiyonası için 13 sayılık fark yetecek

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Türkiye, İsveç'i konuk edecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak müsabaka NTV'den canlı olarak yayınlanacak. Pandemi nedeniyle fanus sistemiyle oynanan elemelerde aynı salonda saat 20.00'de ise Hırvatistan ile Hollanda karşı karşıya gelecek.
Türkiye, 5. maçlar öncesinde 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle averajla son sırada. İlk maçta 87-80 mağlup olduğu İsveç'i 13 sayı farkla yenmek 12 Dev Adam'ın turnuva vizesi almasına yetecek. Türkiye, İsveç'e yenilirse gruptan çıkma şansını yitirecek. Ay-Yıldızlıların parkeye Larkin, Melih, Şehmus, Alperen ve Sertaç ilk beşiyle çıkması bekleniyor.
A Erkek Milli Takımımızın İsveç maçı kadrosu belli oldu!
İşte MİLLİ TAKIM#BizBirlikteyiz@Eurobasket pic.twitter.com/rvWUCMArQO
— TBF (@TBF) February 20, 2021