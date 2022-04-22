Avrupa’yı fethettik

Erkek basketbolunda Avrupa'daki dört kupada üç temsilcimiz yüzümüzü güldürüyor.

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Erkek basketbolunda sezona 4 Avrupa kupasında 10 takımla başlayan Türkiye, 3 kupada şampiyonluk şansını sürdürüyor.

Anadolu Efes, son şampiyonu olduğu EuroLeague'de dörtlü final için ter döküyor. 2 numaralı turnuva EuroCup'ta 1 milyon dolar bütçeli Frutti Extra Bursaspor, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı, 8 milyon Euro'luk bütçesiyle kupanın favorilerinden biri olan Partizan'ı deplasmanda 103-95 yenerek çeyrek finale çıktı; son 8'de Sloven ekibi Cedevita Olimpija ile eşleşti. 4 numaralı turnuva FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bahçeşehir Koleji, İtalyan Reggio Emilia'yı deplasmanda 72-69 mağlup etti. Kırmızı Ejderhalar, 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak rövanşta taraftarı önünde kupayı kaldırmak istiyor.