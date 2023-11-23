Bahçeşehir Koleji, Europe Cup’ta ilk tur grubunu lider tamamladı

Bahçeşehir Koleji, 2022'de şampiyonluğa ulaştığı FIBA Europe Cup'ın ilk tur grubunu lider tamamlayarak ikinci tura yükseldi.

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FIBA Europe Cup’ta temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, ilk tur D Grubu’ndaki son maçında Karadağ’ın KK Mornar takımını 103-68 mağlup etti. Kırmızı Ejderler, grubun son maçını farklı kazanarak 2021/22 sezonunda müzesine götürdüğü organizasyonda grubunu lider bitirmeyi başardı. Bahçeşehir Koleji, ikinci tur L Grubu’nda Litvanya’dan Jonava, Polonya’dan Legia Varşova ve Portekiz’den Sporting’le aynı grupta yer alacak.

BAŞTAN SONA ÜSTÜN BİR OYUN

Mücadelenin ilk sayıları Bahçeşehir Koleji'nde Jerry Boutsiele ile gelirken, ev sahibi ekip bu kez Tyler Cavanaugh ile üst üste iki basket bularak 7-0 öne geçti. Muhammed Baygül ve Dwight Murray'nin karşılıklı üç sayılık isabetleriyle skor 10-3'e geldi. Bu bölümde maçın içine giren Mornar Bar, Alex Gavrilovic'in attığı iki basketle farkı üç sayıya kadar indirdi. Tyler Cavanaugh ile bir üçlük daha bulan Kırmızı Ejderler, skorda üstünlüğünü korudu. Yayın gerisinden isabetlere devam eden temsilcimiz, Philip Scrubb ve Tyler Cavanaugh'dan gelen üçlüklerle farkı iyice açtı. Tyler Cavanaugh, henüz ilk çeyrekte 11 sayıya ulaşarak mücadelede çift haneli sayı bulan ilk isim oldu. Hücumdan neredeyse hiç boş dönmeyen Bahçeşehir Koleji, Can Maxim Mutaf ile de bir üçlük buldu ve ilk çeyreği 28-7 önde kapattı.

İlk çeyreği kapatan Can Maxim Mutaf, ikinci periyodun da açılışını yayın gerisinden bulduğu basketle yaptı. Çeyreğin ilk dakikası, Egemen Güven ve Milija Mikovic'in karşılıklı basketleriyle geçildi. Bahçeşehir Koleji, neredeyse tüm oyuncuların skora katkı verdiği bölümde Arca Tülüoğlu ve Hadi Özdemir ile de sayılar bularak skoru 46-17'ye getirdi. Konuk ekipte Marko Kovacevic, 9 sayıya ulaşarak skorda etkili olsa da son üç dakikaya 50-23'lük Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle girildi. Ahmet Safa Yılmaz'ın serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle beraber ilk yarının bitimine az bir süre kala Bahçeşehir Koleji'nde 11 oyuncu skora katkı vermiş oldu. Skorda üstünlüğü koruyan temsilcimiz, soyunma odasına 52-29 üstünlükle girdi.

TÜM OYUNCULARDAN SKORA KATKI

Alex Gavrilovic, konuk ekip Mornar adına çift haneli skor üreten ilk isim oldu. Tony Taylor'ın da skor katkısı vermesiyle beraber temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nde sayı atmayan oyuncu kalmadı. Axel Bouteille'in basket faulüyle birlikte Kırmızı Ejderler, çeyreğin son beş dakikasına 67-39 üstünlükle girdi. Ev sahibi ekip, Berkay Candan'ın orta mesafeden bulduğu basketle farkı yeniden 30 sayının üzerine çıkardı. Axel Bouteille, temsilcimizde çift hanelere yükselen ikinci oyuncu olurken, Arca Tülüoğlu ve Can Maxim Mutaf ile sayılarına devam eden Kırmızı Ejderler, son 10 dakikalık bölüme 85-48 önde girdi.

Son çeyreğin ilk basketi, Hadi Özdemir ile Bahçeşehir Koleji'nden gelirken, konuk ekip Mornar'da yanıt Milija Mikovic'ten geldi. Can Maxim Mutaf, iki üç sayılık isabet daha bularak 15. sayılarını kaydetti ve Bahçeşehir Koleji'nde çift haneli sayı üreten üçüncü oyuncu oldu. Yayın gerisinden isabeti bulan Novak Pekovic, skoru 96-57'ye getirerek farkı 40 sayının altına çekti. Egemen Güven ile üst üste iki basket bulan Bahçeşehir Koleji, 101-63 öne geçti. Dwight Murray'nin basketleri ve Arca Tülüoğlu'nun sayıları skoru belirledi, temsilcimiz mücadeleyi 103-68 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Lukasz Ankowski (Polonya), Alexandre Maret (Fransa)

Bahçeşehir Koleji: Taylor 6, Muhammed Baygül 7, Scrubb 3, Cavanaugh 15, Boutsiele 8, Arca Tülüoğlu 9, Can Maxim Mutaf 15, Berkay Candan 6, Hadi Özdemir 7, Ahmet Safa Yılmaz 3, Egemen Güven 12, Bouteille 12

KK Mornar: Murray 10, Boykins 3, Starovlah, Radetic 3, Gavrilovic 12, Jovanovic 10, Kovacevic 9, Lewis 6, Mikovic 10, Pekovic 5

1. periyot: 28-7

Devre: 52-29

3. periyot: 85-48

Beş faulle çıkan: 33.51 Marcus Lewis (KK Mornar)