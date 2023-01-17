Bahçeşehir Koleji son 16’da
Bahçeşehir Koleji, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'nın Filou Oostende takımını yenerek son 16 takım arasına kaldı.
FIBA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabında Bahçeşehir Koleji, Belçika ekibi Filou Oostende ile mücadele etti. Bahçeşehir Koleji, rakibini 87-81 yenerek son 16 takım arasına kaldı.
İlk iki maçı sonunda 1-1 eşitlik oluşurken, normal süresi 75-75 biten müsabakanın uzatma bölümünde rakibine 87-81 üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, seriyi 2-1 kazanıp, adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.
Ülker Sports’ta oynanan maça iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, devreye 35-29 önde girdi. 47-47 eşitlikle sona eder üçüncü çeyreğin ardından çekişmeli geçe son bölüm 75-75 eşitlikle son buldu. Uzatma bölümünde rakibini 87-81 yenen Bahçeşehir Koleji, seride durumu 2-1’e getirerek son 16 takım arasına kaldı.