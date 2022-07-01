Barcelona, Jan Vesely transferini açıkladı
Sekiz sezonun ardından Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jan Vesely, yeni sezonda Barcelona forması giyecek.
İspanyol devi Barcelona, Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi bitmesiyle 8 yıl sonra İstanbul’dan ayrılan Jan Vesely’yi resmen kadrosuna kattı. 32 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayan Barcelona, resmi siteden tecrübeli oyuncunun kariyeriyle ilgili bilgiler paylaştı.
Euroleague’de 276 maça çıkan Vesely, 2017 yılında Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşadı. Çek uzun ayrıca 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında da Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı.
Öte yandan İspanyol basınında Barcelona’nın bir diğer eski Fenerbahçeli Kalinic ile ilgilendiği iddia edildi.
Benvingut a Barcelona, @JanVesely24 pic.twitter.com/Y9ZKQCXLjH
— Barça Basket (@FCBbasket) July 1, 2022