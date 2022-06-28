Barcelona, Vesely’den sonra Kalinic’i de alıyor

Barcelona, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Vesely ile kadrosunu güçlendirdikten sonra bu kez gözünü bir diğer eski Fenerbahçeli Kalinic'e çevirdi.

Sozcu.com.tr

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Bu sezon hem İspanya’da hem de Euroleague’de istediği sonuçları alamayan Barcelona, Real Madrid’in gerisinde kaldığı yılın ardından kadroda değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Barcelona eski Fenerbahçe Beko oyuncusu Nikola Kalinic için 400 bin Euro ödemeye hazır. Geçen sezonu Kızılyıldız’da geçiren 30 yaşındaki oyuncu için Sırp ekibine 100 bin Euro ödenecek. Ayrıca oyuncunun İspanya haklarına sahip olan Valencia’ya da 300 bin Euro ödeme yapılacak.

Kadrosuna kattığı eski NBA yıldızı Nikola Mirotic’in etrafında takım kurmasına rağmen istenileni alamayan Barcelona, Euroleague’deki son şampiyonluğunu 20092-2010 sezonunda aldı.

Barcelona ayrıca Fenerbahçe Beko’dan ayrılan Jan Vesely’nin yanı sıra Tomas Satoranski ve Oscar Da Silva’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.