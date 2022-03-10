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Basketbolda tüm maçlar ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu haftaki karşılaşmaların ertelendiğini açıkladı.

Yayınlanma: 22:22 - 10 Mart 2022 Güncellenme:
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Basketbolda tüm maçlar ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

“Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır.”

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