Basketbolda tüm maçlar ertelendi
Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu haftaki karşılaşmaların ertelendiğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
“Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır.”