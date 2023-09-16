Beşiktaş deplasmanda Emlak Konut’a yenildi
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Emlak Konut'a mağlup oldu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ikinci hafta mücadelesinde Emlak Konut, Beşiktaş’ı 51-46 mağlup etti.
- Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi
- Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Erdoğan Çelebi, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu
- Emlak Konut: Horvat 13, Gizem Mürüvet Uca 4, Ceren Akpınar 10, Sehernaz Çidal 7, Zeynep Şevval Gül 6, Gizem Başaran Turan 2, Wiese 9, Berfin Sertoğlu
- Beşiktaş: Lazic 7, Ceyda Conker 3, Kübra İmren Sevindik 4, Elif Bayram 17, Nogic 13, Melek Uzunoğlu 2, Şevval Sıla Kaplan
- 1. Periyot: 15-17
- Devre: 25-27
- 3. Periyot: 42-37 (AA)