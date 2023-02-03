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Beşiktaş Emlakjet, Allerik Freeman’ı transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son sırasında yer alan Beşiktaş Emlakjet, kadrosuna Allerik Freeman'ı kattı.

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Beşiktaş Emlakjet, Allerik Freeman’ı transfer etti

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, ABD’li oyuncu Allerik Freeman’ı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Umana Reyer Venezia ekibinde forma giyen 28 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

2022-2023 sezonuna İtalya'nın Umana Reyer Venezia takımında başlayan Allerik Freeman, İtalya liginde çıktığı 17 karşılaşmada; 8.6 sayı, 1.5 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı. Eurocup'ta ise 12 karşılaşmada görev alan basketbolcu; 9.8 sayı, 1.7 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

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