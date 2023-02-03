Beşiktaş Emlakjet, Allerik Freeman’ı transfer etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son sırasında yer alan Beşiktaş Emlakjet, kadrosuna Allerik Freeman'ı kattı.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, ABD’li oyuncu Allerik Freeman’ı kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Umana Reyer Venezia ekibinde forma giyen 28 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
2022-2023 sezonuna İtalya'nın Umana Reyer Venezia takımında başlayan Allerik Freeman, İtalya liginde çıktığı 17 karşılaşmada; 8.6 sayı, 1.5 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı. Eurocup'ta ise 12 karşılaşmada görev alan basketbolcu; 9.8 sayı, 1.7 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.