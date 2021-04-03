Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beşiktaş Icrypex’te 22 corona pozitif!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda yapılan corona virüsü testleri sonrasında 22 kişide pozitif sonuca ulaşıldığı duyuruldu.

Güncellenme: 21:15, 03/04/2021
Spor HaberleriBasketbol
Beşiktaş Icrypex’te 22 corona pozitif!

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erkek Basketbol Takımı Beşiktaş Icrypex’te oyuncu ve personel dahil toplam 22 corona pozitife rastlandığı açıklandı.

Beşiktaş’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Hafta başında, Beşiktaş Icrypex Takımımızdan üç sporcuda Covid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından antrenmanlara ara verilmiş ve bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden günlerde testler tekrarlanmıştır. Bugün itibarıyla yedi A Takım sporcumuz, yedi A Takımımızda oynama uygunluğu bulunan Basketbol Gençler Ligi Takımı sporcumuz ve iki A Takımımızın antrenmanlarında yer almış genç sporcumuz ile Yardımcı Antrenörümüz, Masörümüz ve BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde görevli dört çalışanımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda devam edilmektedir.”

İlginizi ÇekebilirSon dakika... Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 3 Nisan tablosuSon dakika... Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 3 Nisan tablosu
basketbol Beşiktaş Corona Cumartesi internet oyuncu Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Yayınlanma Tarihi:20:55,