Beşiktaş Icrypex’te 22 corona pozitif!

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erkek Basketbol Takımı Beşiktaş Icrypex’te oyuncu ve personel dahil toplam 22 corona pozitife rastlandığı açıklandı.

Beşiktaş’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Hafta başında, Beşiktaş Icrypex Takımımızdan üç sporcuda Covid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından antrenmanlara ara verilmiş ve bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden günlerde testler tekrarlanmıştır. Bugün itibarıyla yedi A Takım sporcumuz, yedi A Takımımızda oynama uygunluğu bulunan Basketbol Gençler Ligi Takımı sporcumuz ve iki A Takımımızın antrenmanlarında yer almış genç sporcumuz ile Yardımcı Antrenörümüz, Masörümüz ve BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde görevli dört çalışanımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda devam edilmektedir.”