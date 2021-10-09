Beşiktaş sezonun ilk galibiyetini Bursa’da aldı

Taraftarların arasında kavganın çıktığı maçta Beşiktaş Icrypex, Frutti Extra Bursaspor'u 76-73 yendi.

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ING Basketbol Süper Ligi’nin 3’üncü haftasında Beşiktaş Icrypex deplasmanda Frutti Extra Bursaspor’u 76-73 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaş Icrypex, karşılaşmanın ilk periyodunu 24-22, ilk yarısını da 44-39 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 3’üncü periyotta oyunun kontrolünü eline aldı ve son periyoda 62-58 önde girdi. Son periyotta rakibinin sadece 11 sayı bulmasına izin veren siyah-beyazlı ekip, sahadan 76-73 galip ayrıldı. Beşiktaş’ta Jordan Bone ürettiği 21 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken, ev sahibi ekipte ise Allerik Freeman 26 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi. (DHA)

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA

Taraftarın kavgası maçın durmasına sebep oldu. Polislerin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi. Taraftarların sakinleşmesinin ardından maç devam etti. Polis ekipleri başka bir kavganın çıkmaması için güvenlik önlemlerini arttırdı. (İHA)

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Kerem Baki, Sinem Tetik

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 3, Freeman 26, Onuralp Bitim 12, Dudzinski 14, Hayes 7, Metin Türen, Birkan Batuk 3, Ömer Utku Al, Andrews 6, Egemen Güven 2

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Lawson 12, Bone 21, Bluiett 2, Furkan Haltalı 11, Reaves 10, Jefferson 8, Mehmet Yağmur 5, Egehan Arna 7, Hakan Sayılı

1. PERİYOT: 22-24

İLK YARI: 39-44

3. PERİYOT: 62-58