Beşiktaş yarı finalde Anadolu Efes’e rakip oldu

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Icrypex sahasında TOFAŞ’ı 82-79 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, yarı finalde normal sezonun lideri Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Ligde “Sezonun En Değerli Oyuncusu” olan Beşiktaş Icrypex oyuncusu Alperen Şengün’e ödülü karşılaşma öncesi verildi. Milli basketbolcuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier verdi.

Alperen Şengün normal sezonu 19.2 sayı ve 9.3 ribaunt ortalamalarıyla tamamlarken bu iki kategoride de ligde ikinci sırayı aldı. 26.7 verimlilik puanı tutturan 18 yaşındaki oyuncu, bu kategoride ilk basamakta yer alarak “Sezonun En Değerli Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu.