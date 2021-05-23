Beşiktaş’ı saf dışı bırakan Anadolu Efes finalde

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 96-66 mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı ve finale yükseldi.

Salon : Akatlar

: Akatlar Hakemler : Erşan Kartal xx, Fatih Arslanoğlu xx, Serdar Ünal xx

: Erşan Kartal xx, Fatih Arslanoğlu xx, Serdar Ünal xx Beşiktaş : Şehmus Hazer xx 8, Blackmon xx 6, Ercan x 4, Furkan x 4, Berry x, Mehmet x 4, Samet xx 4, Johnson x 2, Egehan xx 9, Hakan x 2, Alperen Şengün xxx 23

: Şehmus Hazer xx 8, Blackmon xx 6, Ercan x 4, Furkan x 4, Berry x, Mehmet x 4, Samet xx 4, Johnson x 2, Egehan xx 9, Hakan x 2, Alperen Şengün xxx 23 Başantrenör : Ahmet Kandemir

: Ahmet Kandemir Anadolu Efes : Beaubois xx 7, Sertaç x, Moerman xxx 17, Micic xxx 13, Anderson xx 5, Yiğitcan xxx 18, Doğuş xx 7, Tolga xx 9, Erten x, Buğrahan x 3, Pleiss xxx 17

: Beaubois xx 7, Sertaç x, Moerman xxx 17, Micic xxx 13, Anderson xx 5, Yiğitcan xxx 18, Doğuş xx 7, Tolga xx 9, Erten x, Buğrahan x 3, Pleiss xxx 17 Başantrenör : Ergin Ataman

: Ergin Ataman 1. Periyot: 30-16 (Anadolu Efes lehine)

30-16 (Anadolu Efes lehine) Devre: 60-33 (Anadolu Efes lehine)

60-33 (Anadolu Efes lehine) 3. Periyot: 73-47 (Anadolu Efes lehine)