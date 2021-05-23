Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beşiktaş’ı saf dışı bırakan Anadolu Efes finalde

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 96-66 mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı ve finale yükseldi.

Güncellenme: 18:44, 23/05/2021
Spor HaberleriBasketbol
Beşiktaş’ı saf dışı bırakan Anadolu Efes finalde

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 96-66 mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı ve finale yükseldi.

  • Salon: Akatlar
  • Hakemler: Erşan Kartal xx, Fatih Arslanoğlu xx, Serdar Ünal xx
  • Beşiktaş: Şehmus Hazer xx 8, Blackmon xx 6, Ercan x 4, Furkan x 4, Berry x, Mehmet x 4, Samet xx 4, Johnson x 2, Egehan xx 9, Hakan x 2, Alperen Şengün xxx 23
  • Başantrenör: Ahmet Kandemir
  • Anadolu Efes: Beaubois xx 7, Sertaç x, Moerman xxx 17, Micic xxx 13, Anderson xx 5, Yiğitcan xxx 18, Doğuş xx 7, Tolga xx 9, Erten x, Buğrahan x 3, Pleiss xxx 17
  • Başantrenör: Ergin Ataman
  • 1. Periyot: 30-16 (Anadolu Efes lehine)
  • Devre: 60-33 (Anadolu Efes lehine)
  • 3. Periyot: 73-47 (Anadolu Efes lehine)