Beşiktaş’tan kural hatası başvurusu

ING Basketbol Süper Ligi 24. haftasında oynanan Tofaş-Beşiktaş Icrypex karşılaşmasının ardından kural hatası olduğu iddiası ortaya atıldı.

Karşılaşmanın bitimine 4 saniye kala skor 86-86 devam ederken, Beşiktaş Ercan Osmani’nin üçlüğü ile sayı buldu. Ancak pozisyonu tekrar izleyen hakem heyeti, Osmani’nin çizgiye bastığı gerekçesiyle sayıyı iptal etti.

Oyunun bitimine 2 saniye kala tekrar maça başlayan Tofaş, Christon’un basketiyle mücadeleyi 89-86 kazandı. Siyah beyazlı kulüp ise, son saniyede buldukları üç sayılık atışın iptal edilmesinin kural hatasına neden olduğunu belirtti.

Siyah beyazlı kulüp, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Beşiktaş Icrypex Takımımızın bugün Tofaş ile Tofaş Spor Salonu'nda oynadığı maçta kulübümüzün ve basketbol kamuoyunun görüşüne göre maçın sonucuna etki eden bir kural hatası yaşanmıştır.

Karşılaşmanın baş hakemi, maç saatinin sıfırlanması anında basketbolcumuz Ercan Osmani'nin atmış olduğu üç sayılık basketi Anlık Tekrar Sistemi'nde izlemiş ve kuralların kendisine tanımadığı bir yetkiyi kullanarak Osmani'nin basketini geçersiz sayarak açık bir kural hatasına sebebiyet vermiştir.

Müsabakanın sona ermesinin ardından Beşiktaş Icrypex Takımımızın kaptanı Mehmet Yağmur, hakem masasına giderek maç kağıdına kural hatası olduğunu gerekçe göstererek imza atmış, akabinde de Basketbol Şubemiz kural hatasıyla ilgili dilekçeyi salonda görevli federasyon yetkililerine sunmuştur.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunun ve Merkez Hakem Komitesinin basketbolcularımızın alın teri dökerek elde ettikleri haklı galibiyetin açık bir kural hatası sonucu ellerinden alınmasına göz yummayacaklarına ve adaleti tesis edeceklerine inanıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK