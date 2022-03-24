Bitci Kadınlar Türkiye Kupası’nda finali adı: Fenerbahçe-Mersin Yenişehir

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, Bitci Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında OGM Ormanspor'u 96-93 mağlup etti ve finale yükseldi.

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Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor'u 96-93 yenerek, finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu. Final, Cumartesi günü oynanacak.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça her 2 takım da karşılıklı sayılarla başlarken, ilk periyot 24-24 berabere bitti. İkinci periyotta maça ağırlığını koyan Çukurova Basketbol, devreye 50-43 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, bu periyodu da 75-69 galip kapadı. Kıran kırana geçen son periyotta ise karşılıklı sayılar atılırken, maçı 96-93 kazanan Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde Fenerbahçe Safiport’un rakibi oldu. Final, cumartesi günü oynanacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz xx, İbrahim Altıntaş xx, İsmail Binbir xx

OGM Ormanspor: Danielle Marie Robinson 16, Gökşen Fitik 14, Sevgi Uzun 15, Meltem Avcı 2, Teaira Zyaire Mc Cowan 20, Damla Gezgin 14, Soana Kautelia Angelina Lucet 12

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 10, Melis Talay 6, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 2, Temitope Titilola Fagbenle 21, Renara Tiffany Hayes 17, Dejuana Tenis Boner 24, Esra Ural Topuz 8, Nika Baric 6

1. Periyot: 24-24

Devre: 43-50 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 69-75 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

5 Faul: Nika Baric (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi)