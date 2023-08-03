Bursaspor’dan NBA’e uzanan öykü

Chicago Bulls ile sözleşme imzalayan milli basketbolcu Onuralp Bitim, "NBA'de, milli takımda ve kariyerim devam ettikçe, her basketbol oynayışımda elimden gelenin en iyisini yapmak için açıkçası, tüm hırsımla, tüm tutkumla savaşacağım" dedi.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls ile iki yönlü sözleşmeye imza atan Onuralp Bitim, hem NBA’de hem de G-League’de oynayabilecek.

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 30 maçta görev alan 24 yaşındaki kısa forvet, 18.4 sayı, 4.8 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

NBA’e giden süreci anlatan milli basketbolcu, hayatında kurduğu ilk hayale kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, “NBA’deki Onuralp’in nasıl olacağını, hep beraber göreceğiz. Çünkü benim, çok küçüklüğümden beri hedefim, çok küçüklüğümden beri hayalim. Belki de hayatımda kurduğum ilk hayaldi bu benim için. Ve bunu şu anda başarabiliyor olmak beni çok mutlu ediyor ama hedeflerimin kesinlikle daha başlarındayım. Çünkü nasıl kariyerimde beni buraya getirecek adımlarda hedeflerim olduysa, şimdi bundan sonrası için de bir çok hedefim var. NBA’deki Onuralp öncelikle, oraya en iyi şekilde uyum sağlayıp, orada en iyi şekilde takımına katkı verecek bir Onuralp olarak başlamasını istiyorum. Çalışmalarım da bu yönde olacak. Çünkü orada, çok kaliteli bir takımda çok kaliteli oyuncularla oynayacağım. Ve ben de elimden geldiğince oradaki takıma ve o takımdaki oyunculara nasıl yardım edebilirim, nasıl kendimi gösterebilirim, nasıl başarılı olabilirim bunun yollarını arayacağım” diye konuştu.

“ÇOK İSTEKLİ BİR ONURALP GÖRECEKLER”

Türk basketbol izleyicisi tarafından hırslı oyunuyla tanınan Onuralp, bunun basketbol sevgisi ve tutkusundan kaynaklandığını söyledi. NBA’de de bu oyununu sürdüreceğini kaydeden Onuralp, şu açıklamalarda bulundu:

“Ben hepsini yansıtmayı düşünüyorum. Kesinlikle hiçbir şeyi geride bırakmayı düşünmüyorum. Bu aslında benim göstermeyi seçtiğim bir şey olmasına rağmen, birazcık da benim dışımda oluyor. Çünkü, basketbola karşı çok büyük bir sevgim, çok büyük bir tutkum var. Ve bu oyunun içerisinde kazanma hırsıyla birleşince, bir sürü duygu açığa çıkartıyor. Bu aslında beni oluşturan şeylerden bir tanesi bu hırs ve bu istek. O yüzden de NBAde, milli takımda ve kariyerim devam ettikçe, her basketbol oynayışımda elimden gelenin en iyisini yapmak için açıkçası, tüm hırsımla, tüm tutkumla savaşacağım. O yüzden orada da bence çok hırslı, çok istekli bir Onuralp olacağım. Ve bunu da insanlar görecek.”

Son 2 yıldır Bursaspor forması altında sürdürdüğü kariyerinin, hedefine ulaşmasında önemli rol taşıdığını söyleyen Bitim, “Bugüne kadar birçok önemli takım forması giydim. Zaten altyapı sürecim Efes’le başladı. İlk A takıma orada çıktım, ama son 2 yılda Bursaspor’la aldığım rol ve öğrendiğim şeyler bana çok fazla şey kattı. Bulunduğumuz hem Avrupa kupalarında hem de Türkiye liginde en önemli maçlarda, en önemli rollerde forma giyme şansı yakaladım. Bu beni bir oyuncu olarak çok fazla geliştirdi. Hem oyunum açısından hem de mental olarak beni çok olgunlaştırdı. Zaten bana bu kadar yardım ettiği için, her geçen gün, her geçen maç, bir tık daha fazlasını üstüne koymama yardım ettiği için, bence şu anda burada bulunduğum yerlere, hedeflere böyle ulaşabildim” ifadelerini kullandı. (DHA)