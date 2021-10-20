Çağdaş Bodrum Spor dev maçlara hazırlanıyor

Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Basketbol Takımı’nın Türkiye Basketbol 2. Ligi’ndeki (TB2L) müsabakaları Kasım ayında başlıyor. Takım Lig’de , Fenerbahçe, Çorlu, Samsun, İlkler Şehri Uşak, Etimesgut, Yeni Sincan ve Diyarbakır gibi önemli takımlarla mücadele edecek. Lig bu yıl kıran kırana mücadelelere ev sahipliği yapacak.

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Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Çağdaş Bodrum Spor Kulübü’nün hazırlık maçları sürerken, Türkiye Basketbol 2'nci Lig (TB2L) maçları ise Kasım ayı itibariyle başlayacak. Takım, 18 hafta boyunca GS Nef, Fenerbahçe, Çorlu, Samsun, İlkler Şehri Uşak, Etimesgut, Yeni Sincan ve Diyarbakır gibi önemli takımlarla mücadele edecek.

Bu yıl basketbol severler için TB2L heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Sporun tanıtım için de çok önemli bir mecra olduğunun altını çizen Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Basketbol Takımı'nın Bodrum'un tanıtımı için de önemli bir rol alacağını belirtti. Dağlarca Çağlar şöyle konuştu: “Yakın zamanda Çağdaş Bodrum Spor Kulübü bünyesinde kurduğumuz Basketbol takımımız ile de güzel işlere imza attık. Hedefimiz Bodrum'u hem ulusal hem de uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edip tanıtmak. Öte yandan, sporun Türkiye'deki gelişiminin ve değişik spor dallarında farkındalık yaratmanın Türkiye'nin toplumsal kalkınmasına da büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”