CANLI | Anadolu Efes Real Madrid maçı canlı (Euroleague Final)

Ve Euroleague'de final zamanı! Temsilcimiz Anadolu Efes Real Madrid ile şampiyonluk için karşı karşıya... Final Four'da Olimpiyakos'u devirerek adını 3. kez üst üste finale yazdıran Anadolu Efes en büyük kupa için sahnede. Son şampiyon Efes turnuva tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid karşısında unvanını korumak istiyor. Anadolu Efes Real Madrid maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası olan Euroleague'de finalin adı Anadolu Efes Real Madrid oldu. Yarı finalde güçlü Yunan ekibi Olympiakos’u son saniye üçlüğüyle yıkan ve adını 3. kez finale yazdırmayı başaran temsilcimiz finalde Real Madrid’i devirerek ikinci kez kupayı kazanmak istiyor.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen organizasyondaki yarı final maçlarında Olympiakos’u 77-74 mağlup eden Anadolu Efes ile Barcelona’ya 86-83 üstünlük kuran Real Madrid, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için sahaya çıktı.

(ANADOLU EFES REAL MADRİD MAÇINI SAAT 20.00 İTİBARİYLE BURADAN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ)

EFES REAL MADRİD HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Real Madrid finali 21 Mayıs Cumartesi günü 20:00’da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

ÜST ÜSTE 3. FİNAL

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda art arda 3. kez şampiyonluk maçına çıkacak. Avrupa Ligi’nde ilk kez 2018-2019’da finale yükselen Anadolu Efes, Rus temsilcisi CSKA Moskova’ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi. Geçen sezon organizasyonda ikinci kez final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlı ekip, Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

ERGİN ATAMAN 5. AVRUPA ZAFERİNİN PEŞİNDE

Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, yarın lacivert-beyazlı takımın sahadan galip ayrılması halinde Avrupa kupalarında 5. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Ataman, İtalya’nın Montepaschi Siena takımıyla 2002’de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012’de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016’da ULEB Avrupa Kupası ve Anadolu Efes ile 2021’de Avrupa Ligi şampiyonlukları elde etmişti.