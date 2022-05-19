CANLI | Olympiakos Anadolu Efes maçı canlı yayın (Euroleague Final Four)

Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes, Final Four'da zafer peşinde! Belgrad’da final isteyen ve üst üste ikinci kez kupayı hedefleyen Anadolu Efes, Yunan devi Olympiakos karşısında... Kazanan yarı finalin diğer ayağında Real Madrid-Barcelona maçının galibi ile final oynayacak. Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın tüm detaylarını ve canlı anlatımı Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz...

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Ve beklenen gün… Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu EuroLeague’de Final Four (Dörtlü Final) heyecanı yarı final karşılaşmaları ile başlıyor. Temsilcimiz son şampiyon Anadolu Efes Belgrad’da Yunan devi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Stark Arena’da dev maça çıkan Anadolu Efes ülkemize bir kez daha gurur yaşatmak istiyor.

Geçen yıl Köln’de tarihinin ilk, Türkiye’nin 2. (2017-Fenerbahçe) EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan mavi-beyazlılar, üst üste 3. Final Four’unda başarısını bir kez daha tekrarlayıp unvanını korumaya çalışacak. Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Barcelona'yı finalde yenip kupaya uzanan Anadolu Efes üst üste 3. kez Euroleague'de Final Four'a kalma başarısı gösterdi.

(OLYMPIAKOS – ANADOLU EFES MAÇI SAAT 19.00 İTİBARİYLE CANLI OLARAK BURADA OLACAK)

OLYMPİAKOS – ANADOLU EFES THY EUROLEAGUE YARI FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

THY Euroleague Olympiakos – Anadolu Efes yarı final karşılaşması 19 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da (TSİ) başlayacak. Mücadele BeIN Sports Haber'den şifresiz naklen yayınlanacak.

Yarı finalin diğer ayağındaki El Clasico heyecanında Real Madrid ile Barcelona saat 22.00’de karşılaşacak. Yarı finallerin kazananları cumartesi günü saat 20.00’deki finalde şampiyonluk, kaybedenleri ise saat 17.00’de 3.’lük maçlarına çıkacak.

Takım Anadolu Efes Olympiakos Real Madrid Barcelona Ülke Türkiye Yunanistan İspanya İspanya F4 Katılım 4 11 12 15 Şampiyonluk 1 (2021) 3 (1997, 2012, 2013) 10 (1964, 65, 67, 68, 74, 80, 95, 2015, 18) 2 (2003, 10) Başantreör Ergin Ataman Georgios Bartzokas Pablo Laso Sarunas Jasikevicius

ERGİN ATAMAN BİR İLKİN PEŞİNDE

THY EuroLeague’i kazanan Anadolu Efes’in 56 yaşındaki deneyimli başantrenörü Ergin Ataman, 12 yaşından beri Türk basketbolunun içerisinde ve bir kez daha bir ilkin peşinde. Kariyerinde kazanmadık kupa bırakmayan Ergin Ataman, 1996’da Türk basketbolunun ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası’nda da Aydın Örs’ün yardımcılığını yapmıştı. EuroLeague’i kazanan ilk Türk antrenör olan Ergin Ataman, bunu iki kez üst üste başarmaya da çalışacak. Ayrıca, Maccabi Başantrenörü Pini Gershon’dan sonra bunu başarmaya çalışan da ilk isim olacak.