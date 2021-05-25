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Çapraz bağları kopan Gizem Yavuz milli takım kadrosundan çıkarıldı

Sezonu Çankaya Üniversitesi'nde geçiren 33 yaşındaki oyun kurucu Gizem Yavuz, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacak.

Güncellenme: 15:25, 25/05/2021
Spor HaberleriBasketbol
Çapraz bağları kopan Gizem Yavuz milli takım kadrosundan çıkarıldı

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda idmanda sakatlanan ve ön çapraz bağlarında kopma belirlenen Gizem Yavuz, kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“A Kadın Milli Takım oyuncularımızdan Gizem Yavuz, millilerimizin Avrupa Şampiyonası hazırlıkları esnasında antrenmanda sakatlanmıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sağlık Kurulu tarafından yapılan tetkikler sonrasında milli oyuncumuzun ön çapraz bağında kopma teşhis edilmiştir. Gizem Yavuz bu sebeple A Kadın Milli Takım aday kadromuzdan çıkarılmıştır. Milli basketbolcumuz 3 Haziran Perşembe günü Acıbadem Altunizade Hastanesinde Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından operasyon geçirecektir.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Gizem Yavuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere geri dönmesini dileriz.”

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