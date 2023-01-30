Cedi Osman çılgın attı! Rekorunu egale etti

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 7'de 7 üçlük atışla kariyer rekoru kırdığı ve 29 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olduğu maçta Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers'ı 122-99 yendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NBA’de Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers’ı sahasında 122-99 mağlup etti. Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, yaklaşık 22 dakika süre aldığı maçta 29 sayı ile kariyer rekorunu egale etti. Maçta attığı 7 üç sayılık atışının hepsinde isabet sağlayan Cedi Osman, bu alanda ise kariyer rekorunu kırdı.

All-Star’da ilk beşte yer alan Donovan Mitchell, kasık ağrısı nedeniyle üç maç kaçırdıktan sonra Cleveland’a dönüşünde 11 sayı kaydetti.

“ORTA SAHADAN ATSAM GİRECEKMİŞ GİBİ HİSSETTİM”

Cedi Osman, NBA’deki Türk Kültürü Gecesi’nde gösterdiği performans sonrası yaptığı açıklamada, ”Harika bir duyguydu, herkes benimle bu anı paylaşıyordu. Hücumda harika oynadık ve herkes için harika bir maçtı. Yalan söylemeyeceğim, orta sahadan şut atsam bile girecekmiş gibi hissettim. Harika bir histi fakat beni besleyen takım arkadaşlarımdı. Ben, boş ve iyi şutlar attım. Kariyer rekorumu yakaladığımı biliyordum fakat maçın sonunda 30 sayı fark vardı ve bitime çok az kalmıştı. Gidip iki sayı atmak için bir sebep göremedim. Clippers‘a saygısızlık olur gibi hissettim. Aslında takım arkadaşlarım topu bana vermek istedi fakat ben istemedim.” dedi.

Maçta 15 sayı ile oynayan takım arkadaşı Jarrett Allen ise Cedi Osman’ın performansı hakkında, ”Bütün gece yapması gereken her şeyi yaptı.” şeklinde konuştu.

ANTETOKOUNMPO’DAN 50 SAYI

Milwaukee Bucks, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 135-110 yenerken Giannis Antetokounmpo, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Antetokounmpo, yaklaşık 30 dakika oynarken 50 sayı ve 13 ribaunt ile “double-double” yaptı. Bucks’ta Jrue Holiday 17, Brook Lopez ise 15 sayı kaydetti.

New Orleans Pelicans’ta ise Jose Alvarado’in 18 sayısı ve Jonas Valanciunas ile Trey Murphy’nin 16’şar sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR:

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 112-100

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 122-99

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans: 135-110

Charlotte Hornets-Miami Heat: 122-117 (AA)