Cedi Osman coştu Cleveland galip geldi
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Memphis Grizzlies'ı yendikleri maçta 21 sayı ile yıldızlaştı.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman’ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies’ı 128-113 yendi.
NBA’e 7 maçla devam edildi. Cavaliers, konuk ettiği Grizzlies’ı 15 sayı farkla mağlup etti.
Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yaklaşık 32 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 21 sayı, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamladı.
Cleveland Cavaliers’ta Darius Garland, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Grizzlies’te ise Desmond Bane’in 25 ve Ja Morant’in 24 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
ANTETOKOUNMPO’DAN 54 SAYI
Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo’nun üstün performansıyla konuk ettiği Los Angeles Clippers’ı 106-105 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Antetokounmpo, 54 sayı, 19 ribauntla “double-double” yaparak Bucks’ı galibiyete taşıdı. Los Angeles Clippers’ta Norman Powell’ın 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
SONUÇLAR
- Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 111-112
- Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 128-113
- New York Knicks-Miami Heat: 106-104
- Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 114-98
- Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 111-106
- Denver Nuggets-Golden State Warriors: 134-117
- Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 106-105
(AA)