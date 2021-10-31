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Spor Haberleri - Basketbol

Cedi Osman’ın sezon rekoru galibiyete yetmedi

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın 20 sayı ile sezonun en iyi performansına imza attığı maçta Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns'a 101-92 kaybetti.

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Cedi Osman’ın sezon rekoru galibiyete yetmedi

NBA’de Cleveland Cavaliers’ın, Phoenix Suns’a 101-92 yenildiği mücadelede 30 dakika süre alan Cedi Osman’ın 20 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.

Milli basketbolcu sezonun en iyi performansına imza attığı maçta 6 üçlük isabeti ile coştu ancak takımına galibiyeti getiremedi.

Philadelphia 76ers’ın Atlanta Hawks’ı 122-94 yendiği maçta Furkan Korkmaz, 18 dakikada 4 sayı attı. Miami Heat’in, Memphis Grizzlies’ı 129-103 yendiği maçta ise Ömer Yurtseven, 3 dakikada 2 sayı kaydetti.

NBA’DE TOPLU SONUÇLAR:

  • Boston Celtics – Washington Wizards: 112-115
  • Orlando Magic – Detroit Pistons: 103-110
  • New York Knicks – New Orleans Pelicans: 123-117
  • Toronto Raptors – Indiana Pacers: 97-94
  • Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers: 94-122
  • Utah Jazz – Chicago Bulls: 99-107
  • Miami Heat – Memphis Grizzlies: 129-103
  • San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks: 102-93
  • Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors: 82-103
  • Denver Nuggets -Minnesota Timberwolves: 93-91
  • Cleveland Cavaliers – Phoenix Suns: 92-101
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