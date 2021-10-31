Cedi Osman’ın sezon rekoru galibiyete yetmedi
NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın 20 sayı ile sezonun en iyi performansına imza attığı maçta Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns'a 101-92 kaybetti.
NBA’de Cleveland Cavaliers’ın, Phoenix Suns’a 101-92 yenildiği mücadelede 30 dakika süre alan Cedi Osman’ın 20 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.
Milli basketbolcu sezonun en iyi performansına imza attığı maçta 6 üçlük isabeti ile coştu ancak takımına galibiyeti getiremedi.
20 Sayı
6 Üçlük
3 Ribaund
2 Asist
2 Top Çalma@CediOsman, Suns karşısında ürettiği 20 sayı ile sezon rekorunu kırmış oldu! #NBA75 pic.twitter.com/TaVoy5DPh4
— NBA Türkiye (@NBATurkiye) October 31, 2021
Philadelphia 76ers’ın Atlanta Hawks’ı 122-94 yendiği maçta Furkan Korkmaz, 18 dakikada 4 sayı attı. Miami Heat’in, Memphis Grizzlies’ı 129-103 yendiği maçta ise Ömer Yurtseven, 3 dakikada 2 sayı kaydetti.
NBA’DE TOPLU SONUÇLAR:
- Boston Celtics – Washington Wizards: 112-115
- Orlando Magic – Detroit Pistons: 103-110
- New York Knicks – New Orleans Pelicans: 123-117
- Toronto Raptors – Indiana Pacers: 97-94
- Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers: 94-122
- Utah Jazz – Chicago Bulls: 99-107
- Miami Heat – Memphis Grizzlies: 129-103
- San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks: 102-93
- Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors: 82-103
- Denver Nuggets -Minnesota Timberwolves: 93-91
- Cleveland Cavaliers – Phoenix Suns: 92-101