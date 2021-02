Cedi Osman’lı Cleveland, Houston’ı devirdi

NBA’de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse’da karşılaştığı Houston Rockets’ı 112-96’lık skorla yendi ve üst üste 2., toplamda da 12. galibiyetini elde etti. Cedi mücadelede 21 dakika süre aldı ve 7 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle tamamladı.

This @cediosman highlight is goin’ to the moon on @nba_topshot. pic.twitter.com/ZGcoRjLHqh

— Cleveland Cavaliers (@cavs) February 25, 2021