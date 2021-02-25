Cedi Osman’lı Cleveland, Houston’ı devirdi

NBA’de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse’da karşılaştığı Houston Rockets’ı 112-96’lık skorla yendi ve üst üste 2., toplamda da 12. galibiyetini elde etti. Cedi mücadelede 21 dakika süre aldı ve 7 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle tamamladı.

Cleveland’da Jarrett Allen 26 sayı, 18 ribaund ve Colin Sexton 23 sayı, 3 asist ile galibiyete katkıda bulundu. Bu sezonki 19. mağlubiyetini alan Houston’da ise John Wall 20 sayı, 3 asist, Victor Oladipo ve Eric Gordon da 17’şer sayı ile mücadeleyi tamamladı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 107 – Golden State Warriors: 111

Cleveland Cavaliers: 112 – Houston Rockets: 96

Atlanta Hawks: 127 – Boston Celtics: 112

Miami Heat: 116 – Toronto Raptors: 108

Chicago Bulls: 133 – Minnesota Timberwolves: 126

Oklahoma City Thunder: 102 – San Antonio Spurs: 99

New Orleans Pelicans: 128 – Detroit Pistons: 118

Phoenix Suns: 121 – Charlotte Hornets: 124

Utah Jazz: 114 – Los Angeles Lakers: 89