CSKA Moskova’dan Fenerbahçe Beko’ya Covid testi tehdidi!

Euroleague Play-Off ilk maçında CSKA Moskova’ya konuk olmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko, Rusya’ya iniş yaptığı sırada şoke eden bir muamele ile karşı karşıya kaldı.

Sarı lacivertli camia, Euroleague protokollerine göre tüm Covid testlerinin Türkiye’de tamamlanmasına ve belgelerin teslim edilmesine rağmen, Rusya’ya indikten sonra ilave bir zorunlu teste sokulmak istenildiğini açıkladı.

Bu uygulamanın daha önce hiçbir Euroleague takımına yapılmadığını belirten Fenerbahçe Kulübü, bu testin reddedilmesi durumunda olası 5. maç halinde Rusya’ya girişlerine izin verilmeyeceğinin kendilerine bildirildiğini duyurdu.

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı o açıklama:

Bilindiği üzere Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, 21 Nisan Çarşamba günü (yarın) Rusya'da CSKA Moskova ile EuroLeague Playoff turu ilk maçına çıkması gerekmektedir.

Ekibimiz, bu karşılaşma için seyahat planını, 20 Nisan Salı günü (bugün) 17.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Moskova'ya uçacak şekilde yapmış, Rusya'nın yetkili mercileri tarafından uçuş izni tarafımıza 17.50 itibarıyla 19.00 olarak bildirilmiştir. Öğlen idmanını tamamlayan takımımız, hava alanına planlanan hareket saati 15.15 olmasına rağmen, saatlerce Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda uçuş izninin verilmesini beklemiştir.

Aynı zamanda, Takımımız EuroLeague protokolleri gereğince tüm Covid testlerini ülkemizde tamamlamış ve gerekli belgeleri sağlamış olmasına rağmen, Rusya'ya inişimizin hemen ardından ilave bir test zorunluluğu olduğu CSKA yetkililerince tarafımıza iletilmiştir. Kulübümüzün yaptığı araştırmalar sonucunda bu uygulamanın daha önce hiçbir EuroLeague takımına yapılmadığı öğrenilmiştir.

Ayrıca yine CSKA yetkilileri tarafından bu testin Takımımız tarafından reddedilmesi durumunda ekibimizin olası beşinci karşılaşmanın yapılması halinde Rusya'ya giriş yapamayacağı iletilmiştir. TC Moskova Büyükelçiliğimiz nezdinde alınan bilgiye göre daha önce hiçbir takıma bu uygulama yapılmamış ve 19 Nisan Pazartesi günü (dün) Hentbol Milli Takımımız ikinci test alınmadan Rusya'ya giriş yapmıştır.

Kulübümüz, her iki konu hakkında da EuroLeague yetkililerini bilgilendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.