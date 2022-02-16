Çukurova Basketbol avantajı kaptı

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, Flammes Carolo'yu farklı mağlup ederek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 Turu'nda avantajı eline geçirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun seyircisiz oynanan ilk maçında Fransa temsilcisi Flammes Carolo ile karşılaşan Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, maçı 95-64 kazandı.

Corona virüsü salgını dolayısıyla FIBA tarafından alınan karar doğrultusunda bu turun her 2 maçının da Mersin’de oynanması kararlaştırılmıştı. Bugün deplasman pozisyonunda olduğu için seyircisiz oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyotu 23-16 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 47-31 önde girdi. Üçüncü periyotta da iyi oynayan ve aradaki farkı açan Çukurova ekibi, bu periyotu 69-47 galip kapadı. Son periyotta aradaki farkı iyice açan Mersin ekibi, maçı 95-64 kazandı.

Turun ikinci maçı yarın oynanacak.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Zoran Mitrovski, Nikola Perlic, Milosav Kaludjerovic

Flammes Carolo: Lisa Berkani 10, Amel Bouderra 6, Nia Coffey 7, Evelyn Akhator 9, Tina Pouye 17, Leonie Fiebich 11, Marie Milapie 4

Çukurova Basketbol Mersin Mersin Yenişehir Belediyesi: Kuanitra Holingsvorth 13, Shavonte Zellous 10, Temi Fagbenle 16, Tiffany Hayes 14, DeWanna Bonner 11, Jasmine Thomas 11, Kristine Anigwe 3, Yvonne Turner 11, Asena Yalçın 6

1. periyot: 16-23 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 31-47 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 47-69 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)