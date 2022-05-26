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Darüşşafaka, Fenerbahçe’yi deplasmanda yıktı

Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-81 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi

Yayınlanma: 22:39 - 26 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Darüşşafaka, Fenerbahçe’yi deplasmanda yıktı

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka ikinci maçta karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena’da oynan mücadeleyi Daçka 82-81 kazanarak seriyi 1-1’e getirdi.

Seride 3 galibiyet ulaşan takım Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinin galibiyle finalde karşılaşacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil

FENERBAHÇE BEKO: Vesely 17, Booker 4, De Colo 24, Tarık Biberovic 11, Henry, Guduric 4, Metecan Birsen 3, Melih Mahmutoğlu 15, İsmet Akpınar 2, Ahmet Düverioğlu 1, Şehmus Hazer

DARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 20, Boothe 17, Olaseni 11, Caupain 9, Pineiro 4, Cullough 6, Sinan Güler 4, Can Maxim Mutaf 3, Selim Şav 6, Bora Yaşar 2

1’İNCİ PERİYOT: 27-15

DEVRE: 41-44

3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-64

Anadolu Efes basketbol Fenerbahçe Galatasaray tweet Twitter