Darüşşafaka, Fenerbahçe’yi deplasmanda yıktı
Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-81 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka ikinci maçta karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena’da oynan mücadeleyi Daçka 82-81 kazanarak seriyi 1-1’e getirdi.
Seride 3 galibiyet ulaşan takım Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinin galibiyle finalde karşılaşacak.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil
FENERBAHÇE BEKO: Vesely 17, Booker 4, De Colo 24, Tarık Biberovic 11, Henry, Guduric 4, Metecan Birsen 3, Melih Mahmutoğlu 15, İsmet Akpınar 2, Ahmet Düverioğlu 1, Şehmus Hazer
DARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 20, Boothe 17, Olaseni 11, Caupain 9, Pineiro 4, Cullough 6, Sinan Güler 4, Can Maxim Mutaf 3, Selim Şav 6, Bora Yaşar 2
1’İNCİ PERİYOT: 27-15
DEVRE: 41-44
3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-64
Nefesleri kesen maçın sonuna top kayıpları damga vurdu!
Bitime 9.1 saniye kala maçı kazanma şansını ele geçiren @FBBasketbol top kaybı yapınca @dackabasket maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu!
— ING Basketbol Süper Ligi (@basketsuperligi) May 26, 2022