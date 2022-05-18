Darüşşafaka yarı finalde

Darüşşafaka, Gaziantep'i deplasmanda 82-73’lük skorla mağlup ederek ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı finaline yükseldi.

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Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında konuk olduğu Gaziantep Basketbol’u 82-73 mağlup etti. Darüşşafaka, bu sonuçla seride 2-1 öne geçerek play-off turunda yarı finale yükselen taraf oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy, Jarmar Gulley 29, Alpha Kaba 14, QJ Petterson 24, Ryan Shanahan Luther 1, Milton Doyle 1, Orhan Haciyeva 4, Leon Harun Apaydın, Dusan Cantekin

Başantrenör: Tutku Açık

Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 22, Troy Caupain 15, Nathan Boothe 6, Gabriel Olaseni 18, Isaiah Pineiro 4, Wayne Cullough 14, Sinan Güler 3, Görkem Doğan

Başantrenör: Selçuk Ernak

1.Periyot: 13-20 (Darüşşafak lehine)

Devre: 33-41 (Darüşşafaka lehine)

3. Periyot: 53-64 (Darüşşafaka lehine)

5. Faul: Alpha Kaba (Gaziantep Basketbol)

Sportmenlik Dışı Faul: Troy Caupain (Darüşşafaka)