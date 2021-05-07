Derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu yendi

ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-12 önde kapattı. 2. periyotta hücumda çok daha iyi bir görüntü çizen Anadolu Efes, farkı eritmesine rağmen ilk yarıyı 41-35 geride kapattı. Üçüncü periyotta iki takım da hücumda iyi bir görüntü ortaya koydu. Ev sahibi ekip, final periyoduna 64-62 önde girdi. Son periyotta oyun üstünlüğünü eline alan Anadolu Efes, Moerman ve Micic ile etkili oldu ve mücadeleyi 88-84 kazanarak 28. galibiyetini aldı.

Sarı-lacivertli takım ise normal sezonu 22 galibiyet ve 8 mağlubiyetle tamamladı.

Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 20 sayıyla mücadele ederken Anadolu Efes adına 21 sayı üreten Krunoslav Simon, maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Marco Guduric 20, Tarık Biberoviç 13, Danilo Timon Barthel 7, Jan Vesely 10, Kenan Sipahi 8, Dontez Brown, Melih Mahmutoğlu 5, Dylan Pierre 4, Berkay Candan 15, Ali Muhammed 2

Başantrenör: Igor Kokoskov

Anadolu Efes: Rodrigue Beaubois 3, Sertaç Şanlı 2, Reme Moerman 15, Vasilije Micic 9, Krunoslav Simon 21, Shane Larkin 6, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay, Tolga Geçim 7, Erten Gazi, Ahmet Buğrahan Tuncer 14, Bryant Dunston 9

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 21-12 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 41-35 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 64-62 (Fenerbahçe lehine)