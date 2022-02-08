Devlerin gözdesi Frutti Extra Bursaspor

Süper Lig’deki ilk iki sezonunda 4 oyuncusunu Euroleague’e gönderen yeşil-beyazlılar, bu sezon da son şampiyon Efes’e Egemen Güven’i, son finalist CSKA’ya Freeman’ı yolladı.

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Türk basketboluna yeni soluk getiren Frutti Extra Bursaspor, ana ve isim sponsoru Uludağ İçecek'in katkılarıyla, dolar kurunun yükselişi nedeniyle ekonomik anlamda kulüplerin işinin çok zorlaştığı dönemde, doğru yatırım ve organizasyonunun meyvelerini alıyor; Avrupa'nın devlerinin gözdesi olmaya devam ediyor.

Süper Lig'deki ilk iki sezonunda 4 oyuncusunu Euroleague'e ihraç ederek, kadro yapılanması ve organizasyonunda ne kadar başarılı olduğunu gösteren yeşil-beyazlılar, çıtayı yükseltmeye devam etti. Frutti Extra Bursaspor bu sezon bitmeden iki oyuncusunu, Egemen Güven ve Allerik Freeman'ı son Euroleague finalistleri Anadolu Efes ve CSKA Moskova'ya gönderdi. Yeşil-beyazlılar; sürdürülebilir, mali yapısı güçlü, örnek bir kulüp olma adına, yoluna emin adımlarla devam ediyor.